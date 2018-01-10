Прокуратура внесла представления после сообщений о камерах для "элитных сидельцев"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы поставила вопрос о привлечении к уголовной ответственности сотрудников СИЗО "Матросская тишина" по результатам проверки информации СМИ о неравных условиях содержания подследственных, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России в среду.

"В декабре прокурор столицы в ходе проверки в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве выявил несоответствие условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых нормам федерального и уголовно-исполнительного законодательства, в связи с чем начальнику УФСИН России по Москве внесено два представления об устранении выявленных нарушений", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Прокуратурой города в отношении должностных лиц СИЗО-1 УФСИН России по Москве, использовавших свои служебные полномочия вопреки интересам службы, в органы Следственного комитета направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что "вопросы соблюдения прав лиц, содержащихся под стражей, на материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение в прокуратуре города находится на постоянном контроле". "Только в текущем году руководителям поднадзорных учреждений внесено 48 представлений об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 119 должностных лиц уголовно-исполнительной системы Москвы", - говорится в сообщении.

И.о. начальника отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Евгений Захаров совместно с уполномоченным по правам человека по Москве Татьяной Потяевой и начальником УФСИН России по Москве Сергеем Морозом провел проверку ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве. "В ходе посещения камерных помещений учреждения жалоб от лиц, содержащихся под стражей, не поступало", - сообщили в генпрокуратуре.

Ранее в декабре сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку в связи с сообщениями о неких VIP-камерах в следственном изоляторе "Матросская тишина".

"В связи с распространением в средствах массовой информации сведений о возможных нарушениях законодательства прокуратура Москвы организовала проведение проверки соблюдения требований федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства столицы 14 декабря.

Ранее замглавы столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила в газете "Московский комсомолец", что члены ОНК обнаружили в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" камеры с элементами роскоши, в то время как на другом уровне расположены переполненные арестантами камеры с полным отсутствием санитарии.

"ВИП-камеры там мало чем отличаются от стандартных номеров в отеле - полупустые, просторные, красивые, и я бы даже сказала, модные (...) Размером почти на всю стену телевизор, стильный подвесной унитаз, элегантные полочки-крючочки", - поделилась Меркачева своими впечатлениями.