У пенсионера украли $400 тыс. из банковской ячейки

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Неизвестный похитил из банковской ячейки пенсионера почти 23 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного главка полиции.

"От гражданина 1940 года рождения поступило заявление о краже $400 тыс. из его банковской ячейки на улице Кедрова в Москве", - говорится в сообщении.

По данным МВД, преступление было совершено в период с 24 августа 2017 года по 10 января 2018 года. Материальный ущерб составил 22 млн 800 тыс. рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Аналогичный случай похищения денежных средств там же, на улице Кедрова в Москве, произошел в ноябре 2017 года. Тогда из банковской ячейки также было похищено свыше 27 млн рублей (около $400 тыс.). По данным полиции, неизвестный злоумышленник совершил кражу по адресу улица Кедрова, дом 5А и скрылся.