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Москва

На "салатовой" линии метро были увеличены интервалы движения поездов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - По техническим причинам на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена в четверг вечером были увеличены интервалы в движении поездов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии с 17:47 до 17:59 были увеличены интервалы в движении поездов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время движение по линии осуществляется в соответствии с графиком.

Между тем, информированный источник "Интерфакса" сообщил, что по предварительной версии на участке "салатовой" ветки движение прерывалось на 20 минут из-за неисправности состава.

Теги: метро
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