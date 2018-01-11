Столичный метрополитен и "Мосгортранс" потратят на бланки проездных более 3 млрд рублей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Московский метрополитен и ГУП "Мосгортранс" объявили два электронных аукциона на закупку пронумерованных бланков бесконтактных проездных билетов на общую сумму 3,1 млрд рублей, следует из документации на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта на закупку смарт-карт на пластиковой основе составляет 585,3 млн рублей, бланков на бумажной основе - 2 млрд 524,3 млн рублей.

Всего для метрополитена в течение 2018-2020 года планируется закупить 14,1 млн карт "Тройка" и 205 млн проездных на бумажных носителях, для "Мосгортранса" - 900 тыс. "Троек" и 188,8 млн бумажных проездных.

При расчете стоимости контрактов учитывалась себестоимость карты "Тройка" в размере 39,02 рублей, бумажной карты - 6,41 рубля.

Аукционы в электронной форме на право поставки бланков проездных билетов состоятся 5 февраля.