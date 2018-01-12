Попытку контрабанды частей оружия пресекли в "Шереметьево"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли контрабанду частей огнестрельного оружия и патронов из России в Венгрию, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

"В ходе проведения таможенного досмотра багажа 30-летнего гражданина Венгрии были обнаружены магазины, приклады, обоймы, накладки и другие части огнестрельного оружия общим количеством 65 штук, а также 40 патронов светозвукового действия калибра 57 ТК. По словам мужчины, товар он приобрел на одном из рынков Москвы", - говорится в сообщении.

В настоящее время груз изъят, проводится доследственная проверка.

"В действиях пассажира усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 226.1 УК РФ "Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей", - уточняет ФТС.