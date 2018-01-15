Декабрь 2017 года стал самым темным за всю историю метеонаблюдений в Москве

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - За весь декабрь солнце в Москве так ни разу и не показалось полностью, сообщил портал "Метеоновости".

Прошедший декабрь стал самым темным месяцем на всю историю наблюдений над погодой в столице, говорится в сообщении.

Синоптики напоминают, что в годовом ходе минимум продолжительности солнечного сияния на всей территории России, в том числе в Москве и Подмосковье, приходится на декабрь. В этом месяце в столице солнце находится над горизонтом и не закрыто облаками в среднем 18 часов.

В последний раз темнотой декабрь огорчил москвичей в 2000 г., когда за месяц набралось всего три часа его пребывания на небосводе, уточняет портал.