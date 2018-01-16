Жители Москвы и Подмосковья более 70 раз за день пожаловались на неприятный запах

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - МЧС зафиксировало 73 жалобы на неприятный запах в Москве и Московской области за прошедшие сутки, сообщает МЧС.

"За 15 января от жителей Москвы и Московской области поступило 73 обращения, на каждое из которых было организовано реагирование сил и средств, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении уточняется, что последовавший дополнительный анализ уровня загрязнения воздуха не выявил превышения допустимого количества вредных веществ в атмосфере.

Жители Москвы и Подмосковья с 8 декабря уже более 800 раз пожаловались на запах сероводорода. Столичная прокуратура называла источником загрязнения воздуха сероводородом на юго-востоке Москвы полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино".

За последние несколько дней были получены десятки жалоб на неприятный запах.