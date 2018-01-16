Подозреваемую в краже почти 50 млн рублей задержали в Москве

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Московские полицейские задержали женщину, которую подозревают в краже более 48 млн рублей, сообщает сайт ГУ МВД по Москве со ссылкой на начальника УИиОС ГУ МВД РФ по Москве Юрия Титова.

"Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г.Москве задержали 25-летнюю приезжую по подозрению в краже денежных средств", - сообщил Титов.

Девушку задержали в Московской области, у нее изъяли похищенные средства.

Как сообщило ГУ МВД по Москве, в ОМВД РФ по району Ростокино обратился 55-летний мужчина. Он рассказал, как ранее познакомился с девушкой и пригласил ее домой, а она через некоторое время исчезла из квартиры вместе с крупной суммой денег.

Накануне в пресс-службе столичного главка полиции "Интерфаксу" сообщили, что из квартиры на северо-востоке Москвы похищена крупная сумма в рублях и валюте.

"В полицию поступило сообщение от мужчины, что из его квартиры на Сельскохозяйственной улице украдены деньги. Установлено, что в ночь на субботу неизвестный проник в помещение, похитил 12 млн рублей, $ 350 тыс., 250 тыс. евро и скрылся", - говорится в сообщении.

По данным МВД, материальный ущерб составил 48,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".