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Москва

Улица Юрия Никулина появится на севере Москвы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Городская межведомственная комиссия по наименованиям предложила присвоить одной из улиц на севере Москвы имя народного артиста СССР Юрия Никулина, сообщил заместитель мэра столицы Леонид Печатников на заседании президиума правительства столицы во вторник.

"В районе станции "Динамо" и спортивного комплекса "ВТБ-Арена" предлагается три улицы назвать в честь наших замечательных сограждан. Первая - улица имени Юрия Владимировича Никулина. Вторая - имени Игоря Леонидовича Численко, нашего футболиста. И третья - имени Михаила Иосифовича Якушина, нашего знаменитого футбольного тренера", - сказал Печатников.

Президиум городского правительства согласился с предложением межведомственной комиссии и принял соответствующее постановление.

Кроме того, на заседании принято решение присвоить участку автодороги Боровское шоссе - Киевское шоссе в Новой Москве наименование - улица Александра Печерского - в честь офицера Красной армии, руководителя единственного успешного массового побега из фашистского лагеря смерти "Собибор" в годы Великой Отечественной войны.

Безымянный проезд рядом с телецентром "Останкино" получит наименование - улица Валентины Леонтьевой - в память телеведущей, диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР, лауреата Государственной премии СССР, народной артистки СССР.

Теги: Москва
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