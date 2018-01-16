Подросток умер во время тренировки по плаванию в Подмосковье

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - 13-летний мальчик умер во время занятий в бассейне в городе Пересвет Сергиево-Посадского района, сообщает пресс-служба местной администрации.

"16 января в плавательном бассейне "Чайка" в Пересвете во время тренировки умер подросток. Спортсмен тренировочной группы первого года обучения спортивной школы "Центр" 2004 года рождения занимался плаванием с 2013 года, имел третий спортивный разряд по этому виду спорта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы районной администрации, во время тренировки, находясь в воде, спортсмен почувствовал себя плохо и перестал держаться на воде. Тренер оказывал первую медицинскую помощь, немедленно была вызвана скорая помощь, однако спасти подростка не удалось. Причина смерти устанавливается.

При министерстве спорта Московской области создана специальная комиссия, которая проведет проверку случившегося.

В пресс-службе отмечают, что спортсмен был допущен к тренировкам и соревнованиям по плаванию. Об этом говорилось в сведениях, содержащихся в справке Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы, выданной 30 августа 2017 года сроком на 6 месяцев,