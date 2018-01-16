Главные новости
В миреПрезидент Сербии назвал терактом убийство политика Ивановича в КосовоВ РоссииВ Москве подан первый иск к Apple из-за проблем с аккумуляторами IPhoneВ РоссииДепутаты разработали законопроект об увеличении штрафа за отсутствие ОСАГО
Москва

Подросток умер во время тренировки по плаванию в Подмосковье

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - 13-летний мальчик умер во время занятий в бассейне в городе Пересвет Сергиево-Посадского района, сообщает пресс-служба местной администрации.

"16 января в плавательном бассейне "Чайка" в Пересвете во время тренировки умер подросток. Спортсмен тренировочной группы первого года обучения спортивной школы "Центр" 2004 года рождения занимался плаванием с 2013 года, имел третий спортивный разряд по этому виду спорта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы районной администрации, во время тренировки, находясь в воде, спортсмен почувствовал себя плохо и перестал держаться на воде. Тренер оказывал первую медицинскую помощь, немедленно была вызвана скорая помощь, однако спасти подростка не удалось. Причина смерти устанавливается.

При министерстве спорта Московской области создана специальная комиссия, которая проведет проверку случившегося.

В пресс-службе отмечают, что спортсмен был допущен к тренировкам и соревнованиям по плаванию. Об этом говорилось в сведениях, содержащихся в справке Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы, выданной 30 августа 2017 года сроком на 6 месяцев,

Теги: Московская область, Сергиев Посад
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Между станциями МЖД "Чухлинка" и "Кусково" произошел обрыв контактной сетиМежду станциями МЖД "Чухлинка" и "Кусково" произошел обрыв контактной сети
Пригородные поезда временно проследуют на соседнем пути без остановки на нескольких станцияхПодробнее
В новое здание консульского отдела посольства США в Москве запретят проносить телефоныВ новое здание консульского отдела посольства США в Москве запретят проносить телефоны
Прием посетителей в новом здании начнется уже со вторникаПодробнее
Суд в Москве рассмотрит вопрос об аресте водителя съехавшего в подземный переход автобусаСуд в Москве рассмотрит вопрос об аресте водителя съехавшего в подземный переход автобуса
После аварии, в которой погибли четыре человека, водитель был госпитализирован с травмамиПодробнее
У пенсионера украли $400 тыс. из банковской ячейкиУ пенсионера украли $400 тыс. из банковской ячейки
Преступление совершено на улице Кедрова в МосквеПодробнее
Пожар в бизнес-центре "Физтехпарк" на северо-востоке Москвы ликвидированПожар в бизнес-центре "Физтехпарк" на северо-востоке Москвы ликвидирован
Спасены двое и эвакуированы шесть человек, один обратился к медикамПодробнее
Роспотребнадзор опроверг сообщения о разработке своих норм для жилья в МосквеРоспотребнадзор опроверг сообщения о разработке своих норм для жилья в Москве
Ранее в СМИ сообщалось, что ведомство предлагает уменьшить освещенность квартирПодробнее
В метро Москвы за год пресекли провоз более 17 тыс. единиц разного вида оружияВ метро Москвы за год пресекли провоз более 17 тыс. единиц разного вида оружия
По данным властей столицы, проверка пассажиров в 2017 году в метро помогла выявить в общей сложности свыше 260 тыс. опасных предметовПодробнее
В Москве начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения ПутинаВ Москве начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина
5 января планируется запустить его как минимум в 15 городах России, рассказали волонтерыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Столкновения у здания Рады в Киеве5 фото
16 января
Столкновения у здания Рады в Киеве
Международный автосалон в Детройте10 фото
16 января
Международный автосалон в Детройте
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПрезидент Сербии назвал терактом убийство политика Ивановича в КосовоВ РоссииВ Москве подан первый иск к Apple из-за проблем с аккумуляторами IPhoneВ РоссииДепутаты разработали законопроект об увеличении штрафа за отсутствие ОСАГОЭкономика"Газпром" не будет отзывать апелляцию на решение арбитража по спору с "Нафтогазом"В РоссииМинкультуры потребовало возместить 133 млн руб. по делу "Седьмой студии"СпортРоссиянин Сироткин стал гонщиком команды "Формулы-1" Williams

Сербские и косовские власти начали расследование убийства Ивановича

Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке ОРВИ в Финляндии

Роналдиньо официально завершил карьеру

Врач Белого дома рассказал о состоянии здоровья Трампа

Врач Белого дома рассказал о состоянии здоровья ТрампаУ президента все в порядке с головой и сердцем, но доктора хотят посадить его на диету Подробнее

Порошенко поблагодарил США за решение о поставках оружия Украине

Восемь человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Тульской области

СМИ узнали о возможном участии доверенных лиц Путина в предвыборных дебатах

По всей Сербии люди собрались у церквей в память об убитом Оливере Ивановиче

Участники протестов в столице Чили попытались сорвать визит папы римского

США вдвое сократили финансирование фонда ООН для помощи палестинцам

Американский госдеп считает, что $60 млн (вместо $125) вполне достаточно, чтобы фонд продолжал свою работу Подробнее

Автобус опрокинулся в кювет под Воронежем

На северо-западе Сирии за месяц появилось 200 тысяч новых беженцев

ЕС приняла стратегию по сокращению и переработке отходов из пластика

Трамп после скандального заявления об иммигрантах пожелал их видеть "отовсюду"

Адвокат Серебренникова отверг версию следствия о "списанных" на зарплаты 43 млн руб.

Адвокат Серебренникова отверг версию следствия о "списанных" на зарплаты 43 млн руб.Защита настаивает на том, что режиссер получал 100 тысяч рублей в месяц и не имел никакого отношения к бухгалтерии Подробнее

Участника школьной потасовки в Перми пять лет обучали индивидуально

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru