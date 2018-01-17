Одностороннее движение введут на трех проездах в центре Москвы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Три проезда в Центральном округе столицы с 5 февраля станут односторонними. Об этом сообщила в среду пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

"На трех участках в Центральном административном округе будет введена новая схема движения. С 5 февраля 2018 года станут односторонними: проектируемый проезд по направлению от 1-й Миусской улицы к Новослободской улице, проектируемый проезд по направлению от 2-й Фрунзенской улицы к 3-й Фрунзенской улице, проектируемый проезд по направлению от 3-й Фрунзенской улицы ко 2-й Фрунзенской улице", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД.

По словам собеседника агентства, одностороннее движение вводится для исключения затруднений при встречном разъезде автотранспорта и улучшения движения.

"Кроме того, за счет введения одностороннего движения нам удастся создать дополнительно более 70 парковочных мест для жителей этих районов", - подчеркнули в ведомстве.