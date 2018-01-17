Три памятника участникам народного ополчения ВОВ установят в Москве

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Три памятника участникам народного ополчения в годы Великой Отечественной войны установят в Москве в этом году. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев в среду.

"Три памятника участникам народного ополчения в годы Великой Отечественной войны появятся в этом году в Екатерининском парке, а также на Кутузовском и Ленинградском проспектах", - сказал Бочкарев.

По его словам, мемориалы будут выполнены в виде усеченных пирамид из красного гранита со звездами на вершине.

Бочкарев отметил, что всего в планах на 2018 год строительство девяти объектов культуры.