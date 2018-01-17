Москвичей предупредили о гололеде и порывистом ветре

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сильный ветер и гололед ожидаются в Москве днем в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В Москве со второй половины среды 17 января до конца дня 18 января ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 12-17 м/с, местами метель, снег, днем 18 января местами гололед", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что в условиях непогоды водителям необходимо снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных обгонов, перестроений, опережений.

"При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от слабо укрепленных конструкций",- добавил собеседник агентства.