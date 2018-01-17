На рынке "Садовод" в Москве загорелся павильон

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Площадь пожара в павильоне на рынке "Садовод" в Москве составляет 200 квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Верхние поля, где, по предварительной информации, происходит пожар на первом этаже трехэтажного павильона. Площадь пожара около 200 кв. метров", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения.

"Сведений о пострадавших не поступало", - добавил собеседник агентства.