МЧС ввел в Москве и области постоянный мониторинг из-за жалоб на посторонние запахи

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В связи обращениями граждан о постороннем запахе в Москве и Подмосковье передвижные лаборатории провели дополнительный анализ атмосферного воздуха в дополнение к уже ведущемуся непрерывному мониторингу, сообщает в пятницу МЧС РФ.

"Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным министерства, непрерывный мониторинг экологической обстановки осуществляется на 56 стационарных постах ГПБУ "Мосэкомониторинг", а также передвижными лабораториями от МЧС России, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

По прогнозу Росгидромета и ВЦМП "Антистихия", 19 января в городе Москве и населенных пунктах Московской области метеорологические условия не приведут к осложнению экологической обстановки.

Жители Москвы и Подмосковья с 8 декабря уже более 800 раз пожаловались на запах сероводорода. Столичная прокуратура называла источником загрязнения воздуха сероводородом полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино".