СМИ сообщили о перестрелке в центре Москвы

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Таксист открыл стрельбу по пассажирам в центре Москвы, сообщает в ночь на субботу телеканал РЕН ТВ.

По его сведениям, конфликт произошел на бытовой почве. Пассажиры были нетрезвы, одного из них стошнило в машине. Водитель потребовал выйти из автомобиля и оплатить чистку салона. Завязалась перепалка, в ходе которой таксист достал пистолет и пять раз выстрелил в пассажиров. Также, по сведениям телеканала, он использовал перцовый баллончик.

После этого мужчина скрылся с места происшествия, его до сих пор ищут.

Один из пострадавших находится в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, о его состоянии неизвестно.