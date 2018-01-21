Число погибших в результате пожара в московской квартире возросло до четырех

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В результате пожара в квартире одного из жилых домов по улице Лосевская в Москве погибли четыре человека, одна женщина госпитализирована, сообщили в столичном главном управлении Следственного комитета РФ.

"После тушения пожара в жилище были обнаружены тела четверых мужчин, одна женщина доставлена в больницу. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал об одном погибшем и трех пострадавших.

По данным ведомства, со слов соседей, в указанной квартире постоянно собирались компании, которые распивали спиртные напитки.