За сутки в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Прирост осадков на главной московской метеостанции (ВДНХ) за последние 24 часа составил 8 мм, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в воскресенье.

По предварительным данным, за сутки в городе выпало почти 20% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 мм, уточнили в ведомстве.

Снег, местами сильный, сохранится в столичном регионе в воскресенье, к утру понедельника в Москве может выпасть еще до 4 мм осадков.

Температура воздуха днем не превысит минус 4-6 градусов. Ночью в городе подморозит до минус 9, в Подмосковье - до минус 12 градусов.

Коммунальные службы столицы из-за сильного снегопада переведены на круглосуточный режим работы, заявил "Интерфаксу" в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его информации, в городе работает более 14,5 тыс. единиц снегоуборочной и другой специализированной техники, задействовано порядка 32 тыс. рабочих ручной уборки и дворников.