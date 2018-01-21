Собянин пообещал хороший приз за лучший фильм о Москве

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Прием заявок на конкурс фильмов о Москве начинается 22 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Ждем работы российских и зарубежных режиссеров не старше 5 лет. Это может быть полный или короткий метр, анимация, сериал - главное, чтобы действие было в столице", - написал он на своей странице в твиттере в воскресенье.

Завтра стартует прием заявок на конкурс фильмов о Москве. Ждем работы российских и зарубежных режиссеров не старше 5 лет. Это может быть полный или короткий метр, анимация, сериал - главное, чтобы действие было в столице. Победителю достанется хороший приз https://t.co/esxrvZYkPL — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 января 2018 г.

Мэр заявил, что лучшая картина о российской столице будет премирована. "Победителю достанется хороший приз", - подчеркнул Собянин.