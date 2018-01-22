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Москва

Сбой в движении поездов произошел на синей ветке московского метро

Есть обновление от 13:38

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - По техническим причинам в понедельник днем нарушен график движения поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"По техническим причинам нет движения на восточном участке Арбатско-Покровской линии между станциями "Щелковская" и "Партизанская", - сказал собеседник агентства.

В связи с эти администрация метрополитена просит пассажиров пользоваться наземными видами транспорта

По словам собеседника "Интерфакса", сбой в движении возник из-за проблем с кабелем связи.

"Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Службы метрополитена делают все возможное для скорейшего восстановления движения на линии", - добавил он.

В свою очередь другой источник сообщил "Интерфаксу", что в результате технического сбоя один из поездов остановился между станциями "Первомайская" и "Щелковская".

По его словам, в настоящий момент экстренные службы эвакуируют пассажиров по рельсам. Пострадавших в результате инцидента нет, добавил собеседник агентства.

Теги: Москва, метро
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