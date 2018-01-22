Мужчину застрелили в Москве на Ломоносовском проспекте

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Неизвестный застрелил мужчину на юго-западе Москвы и скрылся, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

"Около 20:15 по адресу Ломоносовский проспект, 23, неизвестный из неустановленного оружия выстрелил в мужчину", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, стрелявший скрылся. Раненый мужчина скончался, добавил собеседник агентства.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются",- отметил он.

В свою очередь в московском главке СКР сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с убийством на юго-западе столицы

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Она рассказала, что вечером в понедельник вблизи жилого дома по Ломоносовскому проспекту в Москве неизвестный совершил не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину 1967 года рождения. От полученных ранений потерпевший скончался в машине скорой помощи.

"Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению", - сказала представитель следствия.

Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают возможных очевидцев, добавила она.

Личность погибшего не называется.