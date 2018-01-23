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Москва

Профессор МГУ отказался принять экзамен у студента в кипе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Профессор МГУ Вячеслав Бабурин отказался принять экзамен у студента в кипе и предложил молодому человеку снять головной убор или выйти из аудитории, сообщили в правозащитном центре "Сова".

Там отметили, что накануне Бабурин, заведующий кафедрой экономической и социальной географии России геофака МГУ, на экзамене по географии предложил студенту Льву Бороде выйти из аудитории или снять головной убор.

Позже Борода обратился в секретариат, в результате экзамен у него принял другой преподаватель. Студент также подал жалобу в ректорат.

Кроме того, по словам Бороды, ранее, когда он просил разрешения пропустить занятия физкультурой по случаю Йом Кипура, преподаватель посоветовал ему "покреститься".

Теги: МГУ
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