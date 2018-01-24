Пожар на складе пластика и бумаги в Подмосковье локализовали

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Пожарные остановили распространение огня на складе в поселке Молзино в Московской области, сообщили в среду "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"Пожар локализован в 11:48, угрозы распространения огня нет", - сказали в главке.

На складе хранился пластик и бумага. Ранее сообщалось, что площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м.

Склад расположен на улице Советской в промзоне, угрозы перехода огня на жилые дома нет. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.