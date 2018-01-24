Трое пострадавших в ДТП в Москве госпитализированы в состоянии средней тяжести

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Трое пострадавших в результате ДТП на проспекте Мира в среду доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

"На место ДТП в течение семи минут прибыли несколько бригад скорой помощи. В происшествии пострадали четыре человека, один из них с летальным исходом. Трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницы", - уточнил собеседник агентства.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате ДТП в районе дома № 68 на проспекте Мира легковой автомобиль отбросило на остановку общественного транспорта.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции "Интерфаксу" подтвердили, что в ДТП погиб один человек и еще трое были ранены.

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и сбил стоявших на остановке людей", - говорится в сообщении.