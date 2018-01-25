Число преступлений экстремистской направленности в Москве снизилось почти на 20%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Количество преступлений экстремистского характера на территории Москвы сократилось почти на 20% в 2017 году, сообщил начальник столичного главка полиции Олег Баранов в четверг.

"Количество преступлений в сфере экстремизма сократилось на 19,6%. В 2017 году выявлено на 43% больше преступлений экстремистского характера", - сказал Баранов в ходе выступления на заседании коллегии ГУ МВД по Москве в четверг. Он отметил, что подавляющее большинство выявленных преступлений в этой сфере было связано с "распространением идей экстремизма".

Баранов добавил, что в 2017 году полицейскими было изъято свыше 10 тысяч боеприпасов различного калибра, более 100 единиц нарезного и порядка 90 единиц гладкоствольного оружия.

Кроме того, Баранов отметил снижение количества совершенных подростками преступлений на 22,3%. "На 36,4% сократилось число подростков, привлеченных к уголовной ответственности, ранее совершавших преступления", - сказал он. По его словам, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, уменьшилось на 34,9% и 38,7% соответственно.

По словам Баранова, столичные полицейские в 2017 году изъяли из незаконного оборота более 1150 кг наркотиков, по подозрению в совершении наркопреступлений в организованной форме были задержаны 182 человека. Была пресечена деятельность 1460 лидеров и участников организованных групп, ликвидировано 18 преступных сообществ, сказал он.

Баранов также отметил, что уровень преступности в Москве ниже среднероссийского. "Всего в 2017 году на территории Москвы зарегистрировано 140,1 тысяч преступлений. Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения в Москве ниже среднероссийского уровня и составляет 1131,9", - сказал Баранов.

Ранее, в сентябре 2017 года, Генпрокуратура России опубликовала статистику совершения преступлений в первом полугодии, в том числе рейтинг наиболее криминальных регионов страны. Первую строчку заняла Москва, где в январе-июне было совершено почти 72 тысячи преступлений, практически на 24% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщалось в отчете. Второе место в рейтинге заняла Московская область, где было зарегистрировано 41,5 тысяч преступлений. Всего в стране за первое полугодие 2017 года было зарегистрировано около 1 млн 30 тысяч преступлений, на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечала Генпрокуратура.