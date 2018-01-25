Тела двух детей обнаружили после тушения пожара в квартире на западе Москвы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Двое детей погибли на пожаре в квартире на западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"После тушения пожара в девятиэтажке по адресу ул. 50-лет Октября 27, в квартире на седьмом этаже были обнаружены двое погибших детей", - сказал собеседник агентства. По словам источника, одному из погибших детей чуть больше года, другому - около четырех лет.

В пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что площадь пожара составила 40 квадратных метров. Звеньями газодымозащитной службы были спасены три человека, еще 15 человек были выведены в целях безопасности, добавили в пресс-службе.