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Москва

Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В трех аэропортах Москвы задержано и отменено около 50 рейсов, сообщил в пятницу сайт "Яндекс.Расписания".

Так, по состоянию на 22:20 мск, в "Шереметьево" задержано 15 рейсов, в "Домодедово" - 9, а 12 - отменено. Во "Внуково" задержано 11 рейсов, один отменен.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе действует "желтый" уровень опасности. Так, по прогнозу синоптиков, в пятницу, субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье ожидаются местами порывы ветра до 12-17 м/с.

Теги: Москва
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