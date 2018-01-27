Москва

Два человека погибли в результате пожаров в московских квартирах

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Два пожара произошли в Москве за минувшие ночь и утро, в результате каждого погиб человек, сообщает столичное ГУ МЧС.

В 3:15 поступило сообщение о возгорании на Волоколамском шоссе в квартире на шестом этаже 12-этажного дома. В 4:01 пожар был ликвидирован, тушение осложняла сильная захламленность помещения.

В результате пожара погиб один человек. Из квартиры спасен и передан наряду скорой ребенок.

В 8:34 поступила информация о пожаре в квартире на седьмом этаже 9-этажного дома на улице Академика Миллионщикова. Возгорание было потушено в 9:01, в результате также погиб один человек.

Теги: Москва
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