Два человека погибли в результате пожаров в московских квартирах

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Два пожара произошли в Москве за минувшие ночь и утро, в результате каждого погиб человек, сообщает столичное ГУ МЧС.

В 3:15 поступило сообщение о возгорании на Волоколамском шоссе в квартире на шестом этаже 12-этажного дома. В 4:01 пожар был ликвидирован, тушение осложняла сильная захламленность помещения.

В результате пожара погиб один человек. Из квартиры спасен и передан наряду скорой ребенок.

В 8:34 поступила информация о пожаре в квартире на седьмом этаже 9-этажного дома на улице Академика Миллионщикова. Возгорание было потушено в 9:01, в результате также погиб один человек.