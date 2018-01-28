Мужчину застрелили у метро "Славянский бульвар" в Москве

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины у метро "Славянский бульвар" в Москве, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

"По версии следствия, вечером 28 января у подземного перехода вблизи остановки транспорта "Славянский бульвар" неизвестный выстрелил из травматического пистолета в мужчину 1989 года рождения, который скончался на месте от полученных ран", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".