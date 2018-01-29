В Подмосковье построят три новых мусоросжигательных завода

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Москва заключила предварительное соглашение с "Ростехом" о строительстве в Московской области трех мусоросжигательных заводов, куда пойдет значительная часть мусора из города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интвервью "Коммерсанту", опубликованном в понедельник. .

"Это будут заводы по самой современной технологии, которые есть в мире. Правительство РФ приняло решение об установлении зеленых тарифов на электроэнергию для этих заводов. Соответственно, весь инвестиционный цикл можно выстроить с точки зрения окупаемости данного проекта. Проект начал реализовываться", - сказал он.

Собянин уточнил, что эти заводы планируется запустить в течение трех-четырех лет.

Мэр Москвы также напомнил о договоренности с Московской областью об оказании содействия в рекультивации и приведении в нормативное состояние действующих полигонов твердых бытовых отходов.