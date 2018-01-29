Вишневые и яблоневые сады высадят в бывшей московской промзоне "Грайвороново"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Более 7 га благоустроят и озеленят на территории бывшей промзоны "Грайвороново", сообщила в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.

Как уточняется, речь идет о благоустройстве участка в рамках строительства одного из жилых кварталов в Нижегородском районе по адресу: Рязанский проспект, вл. 2. Девелопером проекта выступает группа "ПСН".

"Площадь всего проекта составляет 19,4 га. Из них под озеленение отдана практически третья часть", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя комитета Екатерины Храмовой.

В частности, на участке площадью более чем 7 га появятся вишневые и яблоневые сады. Также на территории квартала будут расти березы, рябины, сосны и ели. Уже растущие на территории квартала липы, клены и тополя будут сохранены.

Сейчас проект по благоустройству и ландшафтному озеленению участка находится на финальной стадии согласования. Проект разработало международное архитектурное бюро Gillespies.