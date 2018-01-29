Три новые станции построят на Киевском направлении железных дорог до 2020 года

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Более 66 км путей и три дополнительные станции построят на Киевском направлении железных дорог в ближайшие годы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Уже ведутся работы по развитию Киевского направления железных дорог, в рамках которого будут построены дополнительные пути протяженностью 66,4 км и три новых остановочных платформы", - сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что строительство трех дополнительных станций на Киевском направлении железной дороги в Москве планируется завершить в 2019-2020 годах.

"Предполагается строительство новой платформы "Минская" рядом с одноименной станцией метро. Другой пересадочный узел будет сформирован на базе строящейся станции метро "Аминьевское шоссе". Здесь также появится новая железнодорожная платформа", - отметил глава столичного стройкомплекса.

Он добавил, что еще одна станция - "Санино" будет построена на территории "новой" Москвы.

Хуснуллин также отметил, что также планируется реконструировать 31 существующую станцию.

"Комплекс работ по развитию Киевского направления позволит дополнительно перевозить 31,1 тыс. человек в сутки и вывести на качественно новый уровень транспортное обслуживание Новой Москвы", - пояснил заммэра.

Реконструкция всего Киевского направления в границах Москвы пройдет в три этапа и завершится в течение ближайших пяти лет. Проект также предусматривает строительство дополнительного железнодорожного подъезда к Киевскому вокзалу. После реконструкции, как ожидается, электрички на Киевском направлении будут ходить с интервалом в три минуты.