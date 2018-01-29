"Жизнь как чудо" проведет благотворительную Масленицу

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Благотворительный фонд "Жизнь как чудо" проведет 18 февраля, в Прощеное воскресенье, на Крутицком подворье в Москве праздник Масленицы.

Взрослых и маленьких гостей праздника будут встречать русские боярыни с блинами и угощениями. А на главной площади подворья разместятся большие качели, созданные по старинным эскизам и гравюрам. В течение всего праздника будет проходить благотворительная ярмарка с деревянными поделками, вязаными игрушками, детскими книгами, пряниками ручной работы и множеством других изделий. Все собранные средства будут направлены на помощь детям с тяжелыми заболеваниями печени, подопечным фонда "Жизнь как чудо".

Благотворительный фонд "Жизнь как чудо" оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями печени по всей России с 2009 года. За время работы поддержку получили более 500 маленьких подопечных из малообеспеченных семей, которые нуждаются в лечении и медицинском наблюдении. Фонд помогает с оплатой операций, послеоперационных обследований, реабилитации, медикаментов, транспортных расходов и других нужд, а также популяризирует идею благотворительности в стране.