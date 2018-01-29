Выполнявший рейс Стамбул - Москва самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший в понедельник рейс TK 413 Стамбул - Москва, вернулся в аэропорт Ататюрка из-за падения давления воздуха в салоне, сообщает газета Hurriyet.

Самолет вылетел в Москву из Стамбула в 09:40, однако вскоре после взлета пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. На борту было 163 пассажира, которых доставят в Москву другим самолетом.

Согласно онлайн-табло аэропорта "Внуково", самолет должен был прилететь в 12:20. Сейчас прилет ожидается в 16:19. Задержка рейса составит четыре часа.