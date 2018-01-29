Главные новости
СпортРоссийские паралимпийцы выступят в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменовВ РоссииПосол США в РФ призвал не драматизировать "кремлевский доклад" ВашингтонаВ РоссииНа Урале нашли редкий изумруд весом 1,6 кг
Москва

Выполнявший рейс Стамбул - Москва самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший в понедельник рейс TK 413 Стамбул - Москва, вернулся в аэропорт Ататюрка из-за падения давления воздуха в салоне, сообщает газета Hurriyet.

Самолет вылетел в Москву из Стамбула в 09:40, однако вскоре после взлета пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. На борту было 163 пассажира, которых доставят в Москву другим самолетом.

Согласно онлайн-табло аэропорта "Внуково", самолет должен был прилететь в 12:20. Сейчас прилет ожидается в 16:19. Задержка рейса составит четыре часа.

Теги: Москва, Стамбул, Turkish Airlines
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Москвичей попросили отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопадаМосквичей попросили отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада
ЦОДД оценил заторы в понедельник утром в шесть баллов, а "Яндекс.Пробки" - в восемьПодробнее
В центре Москвы задержали Алексея НавальногоВ центре Москвы задержали Алексея Навального
В штабе оппозиционера сообщили, что это произошло на Тверской улицеПодробнее
Полиция Москвы пришла в продающий билеты на "Смерть Сталина" кинотеатрПолиция Москвы пришла в продающий билеты на "Смерть Сталина" кинотеатр
Кинотеатр "Пионер" продолжает продавать билеты на фильм, у которого отозвано прокатное удостоверениеПодробнее
Строительство комплекса "Башня Федерация" в "Москва-Сити" обошлось в $1,2 млрдСтроительство комплекса "Башня Федерация" в "Москва-Сити" обошлось в $1,2 млрд
Самый высокий пентхаус в комплексе стоит около 2 млрд руб.Подробнее
"Китайский участок" Большой кольцевой линии метро в Москве построят в 2020 году"Китайский участок" Большой кольцевой линии метро в Москве построят в 2020 году
Подрядчик CRCC построит станции "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского" и перегоны между нимиПодробнее
В программу благоустройства Москвы на 2018 год включены семь территорийВ программу благоустройства Москвы на 2018 год включены семь территорий
В частности, запланированы работы у Киевского вокзала, у входов в парк Горького и на ВДНХПодробнее
Опасное сближение пассажирских лайнеров произошло в небе близ МосквыОпасное сближение пассажирских лайнеров произошло в небе близ Москвы
По данным источника "Интерфакса", инцидент произошел накануне, расстояние между идущими на посадку самолетами составило порядка 600 метровПодробнее
За сутки в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадковЗа сутки в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков
В воскресенье в регионе продолжит падать снегПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Акция сторонников Навального в Москве7 фото
28 января
Акция сторонников Навального в Москве
Лучшие фото недели10 фото
26 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 26 января7 фото
26 января
Фотохроника 26 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортРоссийские паралимпийцы выступят в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменовВ РоссииПосол США в РФ призвал не драматизировать "кремлевский доклад" ВашингтонаВ РоссииНа Урале нашли редкий изумруд весом 1,6 кгЭкономикаТаможенники научились оперативно отслеживать покупки россиян за рубежомКультураБруно Марс собрал три статуэтки "Грэмми" в основных номинацияхВ миреСаули Ниинистё переизбран президентом Финляндии

Полиция отпустила всех задержанных во время воскресных акций оппозиции

В тульском "Арсенале" затруднились назвать дату перехода Дзюбы

В Москве проверяют сообщения анонимов о минировании более десятка зданий

Оренбургская пенсионерка прописала у себя более 60 нелегалов за 3600 рублей

Поджигателя детсадовских веранд в Екатеринбурге отправили на принудительное лечение

Два человека получили ожоги при взрыве на оружейном заводе в Черногории

В Нидерландах зафиксировали кибератаки на банки

Сборная России с крупным счетом обыграла Норвегию на ЧМ по хоккею с мячом

В Турции задержали более 300 человек за критику операции в Африне в соцсетях

В Москве заложили мемориал участникам сопротивления в нацистских лагерях и гетто

Сергей Собянин выразил озабоченность приговором врачу-гематологу Елене Мисюриной

Законопроект о правилах рекламы микрозаймов внесен в Госдуму

Представители штаба Путина принесли в ЦИК РФ подписи для его регистрации

Дело о хищении 1 млрд рублей у ПФР направлено в суд

Подручных Басаева в нападении на псковских десантников приговорили к длительным срокам

Посол США в РФ призвал не драматизировать "кремлевский доклад" Вашингтона

Посол США в РФ призвал не драматизировать "кремлевский доклад" ВашингтонаРоссии и США "не нужно оглядываться назад", считает Хантсман Подробнее

В Ирландии рассмотрят возможность референдума об отмене запрета на аборты

Один человек погиб в результате перестрелки в Киеве

Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма

Выполнявший рейс Стамбул - Москва самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

"ВИМ-Авиа" попросила погасить долги перед сотрудниками за счет средств "Аэрофлота"

В Кремле прокомментировали обнаружение военных баз США фитнес-трекерами

15-летнего подростка заподозрили в убийстве ровесника в Энгельсе

Школьнику пришлось 3,5 км идти пешком из-за съехавшего с маршрута автобуса в Свердловской области

Курдам направлят индивидуальные приглашения на Конгресс сирийского нацдиалога

ФАС разрешила акционеру СК "Опора" купить госстраховщика "Югория"

Политику Трампа не одобрила большая часть американской молодежи

Балтийские циклоны принесут в Москву затяжные снегопады и метель

Около 200 человек эвакуированы из зданий правительства Москвы и управ после звонков о минировании

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru