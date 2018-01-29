В Москве заложили мемориал участникам сопротивления в нацистских лагерях и гетто

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Посол США в Москве Джон Хантсман, посол Польши Влодзимеж Марчиняк и главный раввин России Берл Лазар приняли участие в церемонии закладки камня мемориала участникам сопротивления в нацистских лагерях и гетто.

Камень был привезен из места расстрелов евреев в Смоленской области и заложен в понедельник на территории Еврейского музея и центра толерантности в Москве по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста и 75-летия восстания в концлагере "Собибор".

"Сегодня, когда мы видим вокруг силы, которые хотят сеять ненависть и страх, надо объединить усилия и делать все возможное, чтобы люди жили в мире, взаимоуважении. Иногда нужно видеть ужас, чтобы осознать, насколько важно строить общество на здоровых основах", - сказал Лазар на церемонии. Перед закладкой камня была проведена церемония зажжения шести свечей памяти, в которой, кроме Хантсмана, Лазара и Марчиняка также приняли участие временный поверенный в делах посольства Королевства Нидерландов в РФ, посол Франции Сильви Берманн и внучка предводителя восстания пленных в концлагере "Собибор" советского офицера Александра Печерского.

Хантсман отметил, что, вспоминая о жертвах Холокоста, важно понимать, что ответственность должен нести каждый из ныне живущих на Земле людей. "Это наш общий долг - бороться с дискриминацией, антисемитизмом, бороться за права и честь всех людей, которые исповедуют свою религию", - сказал глава американской дипмиссии.

В понедельник в музее откроется выставка, рассказывающая о единственном успешном в истории Второй Мировой войны восстании пленных в концлагере "Собибор". В 2018 году этому событию исполняется 75 лет. Ожидается, что в понедельник выставку посетит президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который в эти дни находится в Москве с кратким рабочим визитом.

В экспозиции представлены рукопись и личные вещи предводителя восстания советского офицера Александра Печерского, а также различные документы других участников события.