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Москва

Второй автобус за сутки попал в ДТП в Москве

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Еще одно ДТП с участием автобуса произошло в среду утром - на западе столицы автобус №902 с пассажирами въехал в фонарный столб.

"Около 09:40 в районе дома 55 по улице Косыгина автобус №902 наехал на мачту городского освещения, в результат чего ушибы получил один из пассажиров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

По словам собеседника агентства, по предварительным данным, причиной ДТП стали сложные погодные условия. "Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о ДТП на Ленинградском шоссе с участием автобуса, перевозившего сотрудников "Мосгортранса", в результате чего пострадали 12 человек.

Теги: Москва, Мосгортранс
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