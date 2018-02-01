Собянин пообещал разбить парк на месте бывшей свалки в Печатниках

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В ходе ликвидации несанкционированной свалки бытовых отходов в столичном районе Печатники вывезено уже 98% мусора, а весной здесь начнется возведение парка, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Весной начнется второй этап рекультивации этой территории - строительство парка технических видов спорта и прогулочной зоны у Москвы-реки", - пояснил мэр.

Он напомнил, что незаконная свалка в Печатниках недалеко от берега Москвы-реки возникла более 20 лет назад - в первой половине 1990-х годов. К началу 2010-х годов она представляла собой крупный полигон отходов площадью 12 га, на котором было складировано порядка 2 млн кубометров строительного мусора и твердых бытовых отходов. Начиная с 2011 года, свалка перестала принимать отходы, а с июля 2016 года отсюда начали вывозить мусор, проводить работы по рекультивации и благоустройству.

"С берега Москвы-реки в Печатниках вывезено 363 тыс. кубометров различных отходов. Для понимания: чтобы переместить такое количество мусора и строительных отходов, потребовалось порядка 50 тысяч рейсов большегрузных самосвалов", - добавил Собянин.

Весной 2018 года власти приступят к строительству на этой территории спортивного парка, площадь которого составит свыше 28 га. Здесь будут созданы огороженные трассы для мотокросса, картинга, ВМХ-кросса, и дрифта с трибунами.

Планируется обустроить два пункта проката спортивного оборудования с туалетными комнатами, раздевалками и душевыми, а также три пункта питания, выставочный центр, административный комплекс с медпунктом и вертолетную площадку.

Столичные власти обещают проложить в парке велодорожки и дорожно-тропиночную сеть.