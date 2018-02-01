Собянин рассказал о влиянии мигрантов на демографию в столице

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Численность населения Москвы в настоящее время стабилизировалась и она не прирастает за счет иностранных мигрантов, заявил мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире радио "Комсомольская правда" в четверг.

"Москва прирастает за счет естественного прироста, последние 7-8 лет в городе есть естественный прирост населения. Незначительный прирост населения идет за счет мигрантов. Большинство из мигрантов не оседают в Москве и, в отличие от Европы, приезжают к нам не за пособием, а работать и зарабатывать", - сказал он.

По словам Собянина, пока российская столица не может отказаться от иностранной рабочей силы.

"К сожалению, без мигрантов мы не можем обойтись: профицит рабочих мест составляет около 2 млн", - отметил Собянин.

Он рассказал, что примерно на 40% этот профицит компенсируется за счет иностранной рабочей силы, остальная часть - за счет жителей других регионов России.