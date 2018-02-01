Собянин заявил о бессмысленности расширения Ленинградского шоссе после МКАД

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Расширение Ленинградского шоссе после МКАД не решит транспортных проблем столичного региона, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда" в четверг.
По его словам, более эффективным решением проблемы загруженности Ленинградского шоссе станет строительство Северо-восточной и Северо-западной хорд.
Мэр Москвы напомнил, что уже действует платный участок дороги от Шереметьево до Бусиновской развязки, который стал своеобразным дублером Ленинградки. Он пояснил, что от Бусиновской развязки дорога дошла до Фестивальной улицы и дальше соединится с Дмитровским шоссе. "Все это будет интегрировано в Северно-восточную и Северно-западную хорды", - пояснил мэр.