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Москва

Собянин допустил возможность повышения цен на парковку в Москве

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - На отдельных городских территориях, входящих в зону платных парковок, тарифы на стоянку могут быть повышены, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда" в четверг.

"Цены на парковку будут повышаться только в тех местах, где явно повышенный спрос и где для того, чтобы встать на парковку, приходится кружить. В этих местах необходимо повышать тариф таким образом, чтобы их (парковок - ИФ) загрузка не превышала 80%", - сказал он.

Собянин подчеркнул, что в системе платных парковок Москвы "никаких особых новшеств не будет". "Московское парковочное пространство в основном сформировано", - добавил он.

Теги: Москва, Сергей Собянин
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