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Москва

Москвичи стали реже жаловаться на неубранные дворы и дороги

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Число жалоб на качество и своевременность уборки дворов и дорог, поданных на ресурсе "Наш город", в 2017 году сократилось на 25%, на ямы во дворах - на 16%, на некачественное содержание остановок общественного транспорта - на 15%. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова на оперативном совещании правительства города, которое в пятницу провел мэр Сергей Собянин.

Как и в предыдущие годы, тематика обращений на сайте носит сезонный характер. Зимой пользователи чаще указывают на проблемы с уборкой дворов, летом - на содержание зеленых насаждений, в межсезонье наибольшую озабоченность вызывают ямы во дворах и грязь в подъездах. При этом 78% проблем, о которых заявили пользователи портала в прошлом году, было решено в течение 8 рабочих дней и менее.

Ракова также сообщила, что в феврале на сайте "Наш город" планируется создать новый раздел "Мэр, у меня есть идея", в котором будут приниматься предложения москвичей по улучшению работы городских служб и повышению качества городской среды. Также в течение года запланировано открыть до 17 новых проблемных тем, по которым можно будет направить жалобы в адрес городских властей.

В мэрии Москвы отметили, что в 2017 году на ресурсе "Наш город" зарегистрировалось 168 тыс. москвичей, а общее число его пользователей увеличилось до 1,1 млн человек.

Теги: Москва, Сергей Собянин
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