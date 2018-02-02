Бывшего инспектора таможни "Внуково" приговорили к условному сроку за превышение полномочий

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Участников группы сотрудников таможни московского аэропорта "Внуково", организовавшей через "зеленый коридор" нелегальный канал поставки в РФ женской одежды, приговорен к условному сроку, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.

"Вынесен приговор бывшему главному государственному инспектору отдела таможенных процедур таможенного поста "Аэропорт Внуково" (пассажирский) Внуковской таможни (Игорю Кудряшову - ИФ). Он признан виновным в превышении должностных полномочий", - сказала Марковская в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, Кудряшов получил год условно с испытательным сроком 1,5 года.

"Как установлено следствием и судом, в марте 2016 года, обвиняемый, достоверно зная о существовании канала по незаконному ввозу товаров из Турции на территорию РФ, пропустил через "зеленый коридор" таможенного поста 13 прибывших из Стамбула пассажиров, которые имели в багаже коммерческие партии товаров на общую сумму более 8 млн рублей (и весом около 800 кг - ИФ), ввоз которых на территорию Таможенного союза запрещен", - сказала Марковская.

Она добавила, что уголовное дело в отношении других сотрудников Внуковской таможни, причастных к организации нелегального канала запрещенных товаров, продолжается.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Мещанский суд Москвы арестовал по этому делу бывшего начальника таможенного поста "Внуково" Романа Курзенкова. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, Курзенков вместе с коллегами - Кудряшовым и замначальника отдела Алексеем Плитиным - "организовал канал по незаконному ввозу из Турции коммерческих партий товаров через "зеленый коридор" таможенного поста аэропорта".

Транспортные следователи установили, что, не имея полномочий на осуществление таможенного контроля товаров, Курзенков лично осуществлял его, отстраняя при этом от выполнения своих обязанностей сотрудников таможни, тем самым исключая возможность выявления другими сотрудниками таможни фактов незаконного перемещения пассажирами коммерческих партий товаров.