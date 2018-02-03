На митинг КПРФ в Москве собралось около тысячи человек

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Около одной тысячи человек пришли на акцию сторонников КПРФ на Суворовской площади в Москве, заявляют в полиции.

"На Суворовской площади проходит согласованный властями города митинг, в котором принимают участие около 1000 человек. Полиция обеспечивает охрану правопорядка и безопасности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

Как сообщается на сайте КПРФ, "3 февраля в Москве (сбор в 11.30) пройдет митинг в рамках Всероссийской акции протеста "За социальную справедливость"; мероприятие проходит на Суворовской площади.