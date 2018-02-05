Главные новости
МоскваЗа выходные в Москве выпало более 100% месячной нормы осадковСпортГлава МОК заявил о необходимости реформировать CASВ миреСаакашвили подготовил свой список кандидатов в правительство Украины
Москва

Дерево упало на поезд "голубой" ветки московского метро

Есть обновление от 01:40

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - На поезд, находившийся на наземном участке Филевской линии Московского метрополитена, в воскресенье вечером упало дерево, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

"Из-за падения дерева на поезд с 23:15 было остановлено движение поездов от станции "Багратионовская" до "Кунцевской". Ствол упал на поезд, в котором не было пассажиров", - пояснил собеседник агентства. Сейчас движение поездов проходит в штатном режиме.

За эти выходные в Москве выпало больше месячной нормы осадков. К расчистке снега пришлось подключить военных, а в понедельник в городских школах ввели свободное посещение.

Теги: Москва, метро
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
За выходные в Москве выпало более 100% месячной нормы осадковЗа выходные в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков
Гидрометцентр назвал прошедший снегопад самым сильным за историю метеонаблюденийПодробнее
Синоптики пообещали москвичам настоящую морозную погодуСиноптики пообещали москвичам настоящую морозную погоду
По прогнозам, снегопад в столичном регионе к утру 5 февраля начнет ослабеватьПодробнее
Непогода в Москве привела к человеческим жертвамНепогода в Москве привела к человеческим жертвам
Столичный мэр сообщил об одном погибшем и двух пострадавшихПодробнее
МЧС предупредило о метели и гололедице в Москве и ПодмосковьеМЧС предупредило о метели и гололедице в Москве и Подмосковье
Спасатели рекомендовали по возможности не выходить из домаПодробнее
Субботний снегопад в Москве стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюденийСубботний снегопад в Москве стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюдений
Прежний максимум был зафиксирован в 1957 годуПодробнее
Более 60 тысяч человек собрались в центре Москвы на акции в поддержку олимпийцевБолее 60 тысяч человек собрались в центре Москвы на акции в поддержку олимпийцев
Концерт "Россия в моем сердце" проходит на Васильевском спускеПодробнее
На станции московского метро "Полянка" погибла девушкаНа станции московского метро "Полянка" погибла девушка
Погибшей оказалась 25-летняя студенткаПодробнее
Мосгоризбирком обратится в СК по поводу листовок сторонников НавальногоМосгоризбирком обратится в СК по поводу листовок сторонников Навального
Комиссия признала незаконной предвыборной агитацией листовки с призывом бойкотировать выборыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Рекордный снегопад в Москве10 фото
04 февраля
Рекордный снегопад в Москве
Лучшие фото недели10 фото
02 февраля
Лучшие фото недели
75-летие победы в Сталинградской битве7 фото
02 февраля
75-летие победы в Сталинградской битве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваЗа выходные в Москве выпало более 100% месячной нормы осадковСпортГлава МОК заявил о необходимости реформировать CASВ миреСаакашвили подготовил свой список кандидатов в правительство УкраиныМоскваНепогода в Москве привела к человеческим жертвамСпортСборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячомВ миреРоссийские военные уничтожили более 30 боевиков в районе атаки на Су-25

Иранскому ученому вынесли окончательный смертный приговор

Пик задержек в московских аэропортах пройден

Роспотребнадзор предупредил о вспышке кьясанурской лесной болезни в Индии

Движение электропоездов на участке Реутов - Балашиха возобновлено

Европейские депутаты примут резолюцию в связи с арестом правозащитника Титиева в Чечне

Дерево упало на поезд "голубой" ветки московского метро

Действующий президент Кипра Анастасиадис одержал победу на выборах

Митрополит Иларион положительно оценил отмену проката "Смерти Сталина"

В московских школах установят свободный график посещения из-за снегопада

Правительство Москвы рекомендовало отказаться от автомобилей в понедельник

Электрички на перегоне Реутов - Балашиха остановились из-за падения дерева

На выборах президента Кипра побеждает действующий глава государства

Президент Эстонии Кальюлайд пробежала лыжный марафон

Что произошло за день: воскресенье, 4 февраля

Рекордный снегопад в Москве, реформа спортивного арбитража и железнодорожная катастрофа в США Подробнее

За выходные в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков

За выходные в Москве выпало более 100% месячной нормы осадковГидрометцентр назвал прошедший снегопад самым сильным за историю метеонаблюдений Подробнее

"Аэрофлот" вечером 4 февраля отменил еще 20 рейсов в "Шереметьево"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru