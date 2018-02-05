Дерево упало на поезд "голубой" ветки московского метро

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - На поезд, находившийся на наземном участке Филевской линии Московского метрополитена, в воскресенье вечером упало дерево, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

"Из-за падения дерева на поезд с 23:15 было остановлено движение поездов от станции "Багратионовская" до "Кунцевской". Ствол упал на поезд, в котором не было пассажиров", - пояснил собеседник агентства. Сейчас движение поездов проходит в штатном режиме.

За эти выходные в Москве выпало больше месячной нормы осадков. К расчистке снега пришлось подключить военных, а в понедельник в городских школах ввели свободное посещение.