На уборку Москвы от снега брошены дополнительные силы

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Свыше 15,5 тысяч единиц спецтехники и более 60 тысяч человек ликвидируют последствия снегопада в Москве, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Работы будут вестись в течение всей ночи. Мэром города Сергеем Семеновичем Собяниным принято решение ввести дополнительные силы с 18:00 сегодняшнего дня", - сказал Бирюков в прямом эфире телеканала "Россия 24" в понедельник.

Он уточнил, что ночью в уборке Москвы дополнительно будет задействовано примерно 3 тысячи человек и около 600 единиц различной техники. "Дополнительные силы будут работать на улицах Центрального округа, во всех районах", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

По словам Бирюкова, крыши зданий от снега и наледи в Москве днем очищали примерно 12 тысяч человек. "В центральной части города это очень сильная проблема, поэтому было принято решение, в соответствии с поручением мэра (Сергея Собянина - ИФ), собрать дополнительные автовышки", - рассказал он. Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что в городе собрано около ста автовышек, с помощью которых ночью и утром в центре Москвы очистят крыши зданий.

По данным заммэра Москвы, в субботу, воскресенье и понедельник в городе выпало 47 см снега.

По его данным, за субботу, воскресенье и понедельник в Москве выпало 47 см снега.

Ранее в понедельник Бирюков сообщил, что по нормативам на уборку выпавшего за последние двое суток снега требуется порядка девяти дней. "Конечно, у нас такого количества времени не будет. Будут приняты все необходимые меры для того, чтобы город убрать гораздо раньше", - сказал он журналистам.