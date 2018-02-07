В Москве задумались о квотах для туристов на посещение Храма Василия Блаженного

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Квоты для туристов на посещение Храма Василия Блаженного на Красной площади могут установить после 2019 года из-за высокой антропогенной нагрузки, сообщил журналистам в среду директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

"Храм Василия Блаженного - самая посещаемая иностранными туристами достопримечательность Москвы. Уже по данным прошлого года достигнут предел по антропогенной нагрузке. Если и в этот раз ситуация повторится, будем думать о квотировании посещения в 2019 году", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, вопрос о введении квот непростой, в частности из-за того, что храм наполовину принадлежит РПЦ. "Мы не можем просто взять и огранить вход туда, поскольку верующие люди должны иметь право в любое время прийти в собор", - отметил он.

Левыкин подчеркнул, что решение о квотировании посещения храма будет приниматься вместе с участниками туристического рынка. "Будем в первую очередь отрабатывать интересы тех туркомпаний, которые работают с нашим музеем", - отметил он.

Государственный исторический музей, в комплекс которого входит Храм Василия Блаженного, в прошлом году посетили 1,2 млн человек, в том числе 100 тыс. иностранцев.