Росимущество передало РПЦ бывшее здание "Союзмультфильма"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Росимущество передало в среду Русской православной церкви здание бывшего Никольского храма в Новой Слободе на Долгоруковской улице Москвы.

"Установилась историческая справедливость: здание, на протяжении веков бывшее храмом, снова возвращено Православной церкви. В советское время в нем размещался музей атеизма, а в сороковые годы сюда переехала студия "Союзмультфильм". Киностудию удалось отлично разместить на новом месте: осенью 2017 года "Союзмультфильм" переехал в новые, современные, комфортабельные помещения на улице Академика Королева, дом 21", - сказал глава Росимущества Дмитрий Пристансков, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что помещения бывшего Никольского храма переданы Церкви в безвозмездное пользование.

Первое упоминание о деревянном храме на этом месте относится к XVI веку. В 1672-1703 годах по указу царя Алексея Михайловича на месте деревянного был выстроен каменный храм, главный престол был освящен в честь Смоленской иконы Божией Матери, в середине XVIII века была построена колокольня.

В 1903-1904 годах построили новую трапезную с приделами Николая Чудотворца и зачатия Иоанна Предтечи, через год - колокольню. Обновленный храм мог вмещать до четырех тысяч человек. В 1936 году Никольский храм был закрыт и приспособлен для конторских нужд Треста строительства набережных, в этом же году Моссовет распорядился устроить в храме "Центральный антирелигиозный музей". С 1946 года в здании храма находилась киностудия "Союзмультфильм".