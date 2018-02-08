Интеграция МЦК с Рижским направлением произойдет до конца 2018 года

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Интеграция Московского центрального кольца (МЦК с Рижским направлением произойдет до конца текущего года. На участке Рижского направления платформа "Ленинградская" переносится ближе к МЦК, где будет организована пересадка на станцию "Стрешнево" центрального кольца. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг во время ознакомления с ходом работ по интеграции Рижского направления Московской железной дороги с Московским центральным кольцом.

"На Рижском направлении платформа становится ближе к МЦК, делается переход", - сказал Собянин.

Ожидается, что по завершении работ по платформе "Ленинградская" ею будут пользоваться до 19 тыс. человек в сутки. Для пересадки с поездов Рижского направления на МЦК и обратно пассажирам потребуется пройти не более 50 метров. Сама пересадка будет организована в тёплом контуре, то есть пассажирам не потребуется выходить на улицу.

Собянин отметил особую актуальность подобных переходов МЦК на радиальные направления железных дорог с учетом реализации проекта Московских центральных диаметров.

"МЦК состоялось и сегодня перевозит более 400 тыс. пассажиров в сутки, это огромная транспортная система. Тем не менее, есть над чем работать. Речь идет об интеграции радиальной системы железных дорог и МЦК. Таких направлений будет семь", - рассказал Собянин.

Помимо Рижского направления, станции МЦК будут интегрированы с платформами еще шести радиальных направлений железных дорог: Ярославским, Горьковским, Курским, Павелецким, Савеловским, а также Октябрьским.