В Подмосковье арестована обвиняемая в убийстве приемного сына

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье санкционировал арест женщины, обвиняемой в убийстве трехлетнего приемного сына, сообщила в четверг "Интерфаксу" представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

По данным следствия, 2 февраля опекуны мальчика, чьи имена не раскрываются, сообщили на пульт станции скорой помощи о внезапном приступе у ребенка. В местной больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, отравление психотропными веществами, кому. Ребенка перевели в клинику доктора Рошаля, где у него были дополнительно выявлены множественные ушибы, в том числе, головного мозга.

Ранее Врадий сообщала, что на допросе женщина-опекун вину не признала, сообщив, что мальчик нанес себе травмы самостоятельно, неоднократно ударяясь головой о пол во время капризов. Однако, исходя из анализа полученных травм, следователи пришли к выводу о том, что они причинены ему умышленно.

Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, из семьи изъят. При первичном осмотре телесных повреждений у него не обнаружено.

По данным СК, в 2017 году органами социальной защиты Конаковского района Тверской области над мальчиком и его младшим братом была оформлена опека, местом проживания детей был определен адрес в Москве. Следственными органами СК России по Тверской области уже возбуждено и расследуется уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц территориального отдела социальной защиты населения Конаковского района Тверской области.

В ходе расследования Главным следственным управлением СК России по Московской области возбуждено еще два уголовных дела в отношении пока неустановленных сотрудников полиции УМВД по Наро-Фоминскому городскому округу и работников Апрелевской районной больницы №6 по факту их халатного отношения к исполнению должностных обязанностей.