В Подмосковье взорвался газовый баллон

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали из-за взрыва газового баллона в подмосковном Ступино, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Предварительно в одной из хозяйственных построек, предположительно коровнике в деревне Торбеево взорвался газовый баллон. Травмы получили пять человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы, погибших нет.

По данным источника, взрыв произошел на скотобойной ферме, причиной взрыва явилось нарушение техники безопасности на эксплуатации газового баллона.